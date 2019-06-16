Тымчук: Выдачей паспортов РФ признала себя стороной конфликта на Донбассе

Новости Украины: Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук считает, что выдачей паспортов в ОРДЛО, РФ фактически признала себя стороной конфликта.

Выдача российского гражданства и паспортов РФ в ОРДЛО – нарушение ряда международных договоров, а также – фактическое признание России в том, что она является стороной конфликта. Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук.

"Кремль, приняв решение о выдаче паспортов на Донбассе, нарушил все, что мог в международном праве: фактически признал себя стороной конфликта, резолюцию СБ ООН 2022 (2015) О комплексе мер по имплементации минских договоренностей, ст. 47 4-й Женевской конвенции в части возможности классификации таких действий как лишения жителей оккупированных территорий своего гражданства", – отметил он.

Напомним, профильная комиссия Европейского союза намерена рассмотреть возможность запретить въезд в ЕС жителям оккупированных территорий Донбасса, получившим российские паспорта. При этом, 7 стран-членов выступают за введение санкций, а также поручили комиссии рассмотреть возможность введения запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами.

Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решило провести мониторинг цели поездок жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину. Мониторинг будет проводиться в ближайшее время на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с полуостровом в форме анонимного анкетирования.