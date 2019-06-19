Волкер назвал причину, почему нельзя отказываться от "Минска"

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер считает, что единственным препятствием для выполнения Минских соглашений является отсутствие воли РФ их выполнять.

Единственное, что мешает Минским соглашениям - отсутствие политической воли РФ выполнять их. Об этом на слушаниях в Сенате на тему "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России" заявил Курт Волкер.

"Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", - подчеркнул американский дипломат.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза. Кроме того, по словам Волкера, этот документ содержит общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.

"Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечения гуманитарного доступа – все эти вещи являются необходимыми для принятия решений", - подчеркнул он.

По словам дипломата, "Минску" не хватает только одного – политической воли со стороны Москвы, отрицающей свою ответственность в этом процессе.

"Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Напомним, Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев - этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне. В этой связи он подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым Президентом Украины.