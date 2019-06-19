Вятрович сомневается, что останется директором УИНП и поэтому идет в политику

Новости Украины: Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что не останется на посту и поэтому решил пойти в политику от партии "Европейская солидарность".

Вероятность того, что действующий глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович останется на посту, очень низка. Об этом сам Вятрович сказал в эфире Громадского, заметив, что новая власть вряд ли хочет видеть его на этой должности.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, потому что это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - отметил он.

Директор УИНП считает, что это связано с его критической позицией в отношении Президента Украины Владимира Зеленского.

"Я достаточно жестко критикую его за просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - пояснил Вятрович.

Он также отметил, что возможная потеря должности является одним из главных мотивов пойти в политику под 25-м номером в списке партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Мне кажется, что именно в парламенте я смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение пяти лет, и продолжить эту работу", - отметил Вятрович, который возглавляет Украинский институт национальной памяти с марта 2014 года.

Напомним, руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович будет баллотироваться в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность". Он подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. В комментариях к своему посту Вятрович уточнил, что будет баллотироваться как кандидат партийного списка.