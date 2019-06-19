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В ГПУ пояснили, почему Савчено и Рубану все еще не изменили меру пресечения

В ГПУ пояснили, почему Савчено и Рубану все еще не изменили меру пресечения
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Суд не может рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для Савченко и Рубана еще с начала мая.

Суд не может рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных ”Офицерский корпус” Владимира Рубана еще с начала мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ напомнили, что еще ”15 апреля вопреки требованиям ч. 4 ст. 199 УПК Броварским районным судом было рассмотрено ходатайство стороны обвинения о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей до окончания срока действия предыдущего решения”, в результате чего Рубана и Савченко суд освободил из-под стражи, а следующее судебное заседание было назначено на 7 мая.

До 7 мая прокуроры заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд подали ходатайство о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, о чем в судебном заседании была уведомлена коллегия судей и подчеркнута необходимость безотлагательного рассмотрения.

Но, отметили в Генпрокуратуре, в связи с отсутствием в судебном заседании защитника Рубана коллегия судей поставила вопрос о переносе заседания.

Учитывая необходимость безотлагательного решения вопроса о применении меры пресечения, прокуроры в судебном заседании заявили ходатайство о привлечении бесплатного защитника и продолжении судебного заседания.

Коллегия судей в удовлетворении ходатайства прокуроров отказала и перенесла подготовительное судебное заседание на 31 мая.

31 мая коллегия судей по тем же основаниям (отсутствие защитников Рубана) отложила судебное заседание на 19 июня, во второй раз отказав стороне обвинения в удовлетворении ходатайства о привлечении бесплатного защитника, отметили в ГПУ.

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Сегодня, 19 июня, эта коллегия судей Броварского горрайонного суда в очередной раз отложила заседание, на этот раз в связи с пребыванием одного из судей на больничном. Следующее судебное заседание назначено на 2 июля.

”Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленное стороной обвинения еще 7 мая, снова осталось не рассмотренным судом”, - отметили в Генпрокуратуре.

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ГПУ, Генпрокуратура, Надежда Савченко, Владимир Рубан.
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