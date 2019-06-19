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Генпрокурор сообщил о местонахождении украинца, причастного к сбитию МН17

Генпрокурор сообщил о местонахождении украинца, причастного к сбитию МН17
18:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что владеет информацией о местонахождении украинца Леонида Харченка, причастного к катастрофе "Boeing" MH17.

Генпрокурор сообщил, что имеет информацию о местонахождении украинца Леонида Харченка, обьявленого в международный розыск в связи с причастием к сбитию "Boeing" MH17.

Юрий Луценко на брифинге после прес-конференции Совместной следственной группы  (JIT) дал комментарий по поводу личностей подозреваемых: "Это русские офицеры ФСБ и Главного управления разведки вооруженных сил РФ, а также полевой командир сепаратистов, который выполнял их указания и является гражданином Украины. Леонид Харченко является гражданином Украины. Он не военный, но стал так называемым полевым командиром так называемой ДНР и выполнял личные указания трех других подозреваемых ".

По его словам, Леонид Харченко находится на оккупированных территориях.

"Информация есть. Он находится на оккупированных территориях", - сообщил генпрокурор.

Он также отметил, что между Украиной и Нидерландами, в этом деле, действует двустороннее соглашение, и если Харченко задержат, он будет давать показания нидерландской стороне.

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"Сегодня синхронно здесь, в Нидерландах, и в Украине были объявлены подозрения всем четырем, в том числе и гражданину Украины Харченко. Теперь он находится в розыске, и в случае, если он будет задержан, он будет арестован по решению украинского суда и через видеосеанс давать показания голландском суда. Согласно двустороннему договору между Украиной и Нидерландами, именно в этом уголовном деле, по сбиванию самолета МН17 приговор голландского суда будет обязательным к исполнению и у нас ", - подчеркнул Луценко.

Ранее в Нидерландах назвали имена четырех причастных к катастрофе МН17.

Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, воевал на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", именно его считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов - подполковник запаса российских НДС, причастен к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Украина, Юрий Луценко, Донбасс, MH17.
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