Джемилев готовится к встрече с Зеленским, чтобы расставить все точки над "і"

Новости Украины: Мустафа Джемилев собирается встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы определить позиции по ряду вопросов, связанных с проблемой Крыма и крымских татар.

Народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским, где он хочет поставить все точки над «і» вокруг Крыма.

Джемилев считает, что в команде Президента Украины «не очень осведомлены» в теме аннексированного Крыму, но заявления самого президента выглядят «очень адекватно».

Такую мысль Мустафа Джемилев высказал 19 июня изданию Крим.Реалии.

«Пока у нас разговоры на уровне советников и помощников. Сейчас готовится встреча: определится круг вопросов, которые мы будем обсуждать. Я думаю, эта встреча очень необходима, чтобы поставить все точки над «і». Кроме того, у нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, о точ, что такое Крым и о важности этой тематики. Мы можем судить об этом по тем ответами, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов», - сообщил Джемилев.

С другой стороны, по мнению Джемилева, те заявления, которые делает сам Зеленский по Крыму, «очень адекватные, хорошие и нормальные».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным скажет ему, что «Донбасс и Крым - это Украина».