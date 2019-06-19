Скачать
Среда, 19.06.2019
Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Срна трогательно попрощался с Кальяри
Срна трогательно попрощался с Кальяри
"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе
"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе

Джемилев готовится к встрече с Зеленским, чтобы расставить все точки над "і"

Джемилев готовится к встрече с Зеленским, чтобы расставить все точки над "і"
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Мустафа Джемилев собирается встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы определить позиции по ряду вопросов, связанных с проблемой Крыма и крымских татар.

Народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским, где он хочет поставить все точки над «і» вокруг Крыма.

Джемилев считает, что в команде Президента Украины «не очень осведомлены» в теме аннексированного Крыму, но заявления самого президента выглядят «очень адекватно».

Такую мысль Мустафа Джемилев высказал 19 июня изданию Крим.Реалии.

Чубаров обратился к Зеленскому с призывом собрать срочное заседание Совбеза ООН

«Пока у нас разговоры на уровне советников и помощников. Сейчас готовится встреча: определится круг вопросов, которые мы будем обсуждать. Я думаю, эта встреча очень необходима, чтобы поставить все точки над «і». Кроме того, у нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, о точ, что такое Крым и о важности этой тематики. Мы можем судить об этом по тем ответами, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов», - сообщил Джемилев.

С другой стороны, по мнению Джемилева, те заявления, которые делает сам Зеленский по Крыму, «очень адекватные, хорошие и нормальные».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным скажет ему, что «Донбасс и Крым - это Украина».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Крымские татары, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
02 Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
04 Прогноз погоды на 19 июня: в Украине будет царить жара до +34°
05 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Какие области получили самый качественный газ: статистика &quot;Укртрансгаза&quot;
Какие области получили самый качественный газ в мае
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ и ждет отмены санкций
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ и ждет отмены санкций
Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти
Гибель нардепа Тымчука: биография погибшего
Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь