Скачать
Четверг, 20.06.2019
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Зеленский подписал первый закон на посту главы государства (Видео)
Зеленский подписал первый закон
ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну
ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну
Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать
Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать

В Брюсселе начинается саммит ЕС: какие вопросы обсудят касательно Украины

В Брюсселе начинается саммит ЕС: какие вопросы обсудят касательно Украины
13:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На заседании Европейского совета в Брюсселе европейские лидеры обсудят ситуацию на востоке Украины и в Азовском море. а также продление санкций против РФ.

Сегодня в Брюсселе начинается встреча Совета ЕС, где европейские лидеры должны обсудить, в частности, ситуацию на востоке Украины и в Азовском море, недавно обнародованные результаты расследования по катастрофе рейса МН17. Ожидается также продолжение экономических санкций против РФ, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте Европейского совета.

"Европейский Совет обсудит последние события и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Это также будет поводом отметить пять лет с момента падения самолета рейса MH17, унесшего 298 жизней", - говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Ожидается также, что они выразят глубокую обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений.

"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об общей реализации Минских соглашений и переговоры в нормандском формате. Это станет возможностью для лидеров принять пролонгации экономических санкций против России", - отмечается на сайте.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют лидеров государств и правительств стран-членов Европейского Союза о выполнении Минских соглашений. Как сообщалось раньше, Ангела Меркель выразила уверенность в том, что санкции против РФ сохранятся до возвращения Крыма в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заседание, Европейский Совет, Ситуация на востоке Украины, Санкции против РФ, Лидеры стран Европы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
04 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
05 Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Итоги дня 19 июня: погиб нардеп Тымчук, найдена мертвой пропавшая девочка, новости по делу МН17
Главные новости 19 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь