В Брюсселе начинается саммит ЕС: какие вопросы обсудят касательно Украины

Новости Украины: На заседании Европейского совета в Брюсселе европейские лидеры обсудят ситуацию на востоке Украины и в Азовском море. а также продление санкций против РФ.

Сегодня в Брюсселе начинается встреча Совета ЕС, где европейские лидеры должны обсудить, в частности, ситуацию на востоке Украины и в Азовском море, недавно обнародованные результаты расследования по катастрофе рейса МН17. Ожидается также продолжение экономических санкций против РФ, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте Европейского совета.

"Европейский Совет обсудит последние события и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Это также будет поводом отметить пять лет с момента падения самолета рейса MH17, унесшего 298 жизней", - говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Ожидается также, что они выразят глубокую обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений.

"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об общей реализации Минских соглашений и переговоры в нормандском формате. Это станет возможностью для лидеров принять пролонгации экономических санкций против России", - отмечается на сайте.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют лидеров государств и правительств стран-членов Европейского Союза о выполнении Минских соглашений. Как сообщалось раньше, Ангела Меркель выразила уверенность в том, что санкции против РФ сохранятся до возвращения Крыма в Украину.