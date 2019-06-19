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Меркель и Макрон оценят выполнение Минских соглашений

Меркель и Макрон оценят выполнение Минских соглашений
21:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Меркель и Макрон проинформируют лидеров государств Европейского Союза о выполнении Минских соглашений 20-21 июня во время саммита ЕС в Брюсселе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют лидеров государств и правительств стран-членов Европейского Союза о выполнении Минских соглашений.  От этого зависит решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об общем выполнении Минских соглашений и переговоров в "нормандском формате". Это станет возможностью для лидеров одобрить продление экономических санкций в отношении России", - говорится в сообщении на сайте Европейского Совета по поводу проведения 20-21 июня в Брюсселе саммита ЕС. 

Как сообщалось раньше, Ангела Меркель выразила уверенность в том, что санкции против РФ сохранятся до возвращения Крыма в Украину.

Напомним, что в 2014 году Евросоюз ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого Евросоюз неоднократно продлевал действие данных санкций на полгода.

В прошлый раз Европейский Совет в декабре 2018 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений.

Кроме того, известно, что 12 июня Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение продлить еще на год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова. Это решение окончательно еще должен утвердить Совет ЕС.

В прошлом году Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года запрет европейским компаниям инвестировать в аннексированный Россией Крым.

Санкции включают запрет на импорт продукции, происхождением из полуострова, в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крыму. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги.

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Запрещается осуществление туристических услуг, в частности, европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, в энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, запрещается обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строительными и инженерными услугами, связанные с инфраструктурой в этих секторах.

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Ангела Меркель, Санкции, РФ, Минские соглашения, Эммануэль Макрон.
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