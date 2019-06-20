Украина в ЕС приветствует продление "крымских санкций"

Новости Украины: Посол Николай Точицкий подчеркнул важность принятых решений по России перед саммитом Украина-ЕС.

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий сообщает, что лидеры Европейского Союза согласовали продление секторальных санкций против Российской Федерации на пол года, - до января 2020г.

"Второе за сегодня важное решение Евсороюза - лидеры ЕС согласовали продление секторальных санкций против РФ до января 2020г. Надеюсь на завершение всех юридических процедур к Саммиту Украина-ЕС. Вывод JIT также подтвердил ответственность РФ как за сбивание МН17, так и за агрессию против Украины", - написал Точицкий в своем аккаунте в Твиттер в четверг вечером.

Друге за сьогодні важливе рішення - лідери ЄС погодили продовження сектор. санкцій проти РФ до січня 2020 р. Сподіваюсь на завершення усіх юридичних процедур до Саміту . Висновки #JIT також підтвердили відповідальність РФ як за збиття МН17, так і за агресію проти — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) June 20, 2019

Ранее в четверг Европейский совет утвердил решение продлить "крымские санкции" еще на один год. "Незаконная аннексия Крыма и Севастополя: Совет ЕС продлил санкции еще на один год", - говорится в сообщении Евросовета в Твиттере.

Данное решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и на следующий день вступит в силу.