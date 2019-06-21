Климкин дал комментарий по поводу событий в Грузии

Новости Украины: Министр иностранных дел прокомментировал события в Грузии, произошедшие 20 июня, и поддержал поступок посла Украины Игоря Долгова.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался по поводу вчерашних событий в Грузии, а также одобрил поступок посла Украины в Грузии Игоря Долгова.

Соответственная информация появилась на его страницах в Facebook и Twitter.

"Горжусь поступком Посла в Грузии, моего хорошего друга Игоря Долгова. Именно так - достойно и взвешенно - реагировала бы любая сознании человек на выходки православного русского коммуниста. А события в Грузии - дело исключительно наших грузинских друзей. Уверен, они справятся" - написал Климкин.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина с симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии что касается противодействия российской оккупации.