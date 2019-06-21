Петиция о сокращении количества депутатов ВРУ набрала 25 тыс голосов

Новости Украины: Электронная петиция №22/053544 о сокращении количества депутатов ВРУ набрала необходимое для ее рассмотрения Президентом Украины количество подписей.

Зарегистрированная 22 мая 2019 года на сайте главы государства электронная петиция №22/053544 набрала достаточное количество подписей для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.

На сегодня ее поддержали 25 118 человек.

Петицией предусмотрено сокращении количества депутатов ВРУ до 100 человек, набрала необходимое количество подписей.

"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек" - отмечается в тексте петиции.