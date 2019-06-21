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Петиция о сокращении количества депутатов ВРУ набрала 25 тыс голосов

Петиция о сокращении количества депутатов ВРУ набрала 25 тыс голосов
19:25 Сегодня Телеграф Администрация Президента Фото: Facebook

Новости Украины: Электронная петиция №22/053544 о сокращении количества депутатов ВРУ набрала необходимое для ее рассмотрения Президентом Украины количество подписей.

Зарегистрированная 22 мая 2019 года на сайте главы государства электронная петиция №22/053544 набрала достаточное количество подписей для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.

На сегодня ее поддержали 25 118 человек.

Петицией предусмотрено сокращении количества депутатов ВРУ до 100 человек, набрала необходимое количество подписей.

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"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек" - отмечается в тексте петиции.

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ВРУ, Нардепы, Владимир Зеленский, Электронные петиции.
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