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Филарет для своей "УПЦ КП" создаст синод из 5 эпископов

Филарет для своей "УПЦ КП" создаст синод из 5 эпископов
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявляет, что якобы "восстановленная" УПЦ КП создает собственный "синод".

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что якобы восстновленная Украинская православная церковь Киевского патриархата создает собственный синод в составе пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от служения.

Об этом Филарет заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает ВВС Украина.

”Синод есть... в него входят все архиереи церкви. Пятеро”, - сказал он.

Филарет добавил, что со временем их будет 12, как это предусмотрено уставом (бывшей - ред.) УПЦ КП.

Он подчеркнул, что (бывшая - ред.) Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

”От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся”, - заявил патриарх.

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Ранее сообщалось, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о намерении сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной украинской православной церкви, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.
20 июня на собрании духовенства и мирян, созванном по инициативе почетного патриарха Филарета, заявили о ”восстановлении” Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.

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В ПЦУ заявили, что в связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата, который состоялся 15 декабря 2018 года в Малой Софии перед Объединяющим собором УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным.

24 июня синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.
Также синод ПЦУ определил, что единолично созванное и проведенное почетным патриархом Филаретом 20 июня во Владимирском соборе собрание приглашенных лиц не имело никаких полномочий на принятие решений.я

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Церковь, Филарет, УПЦ КП, Киевский патриархат, ПЦУ.
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