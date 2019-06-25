Филарет для своей "УПЦ КП" создаст синод из 5 эпископов

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что якобы восстновленная Украинская православная церковь Киевского патриархата создает собственный синод в составе пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от служения.
Об этом Филарет заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает ВВС Украина.
”Синод есть... в него входят все архиереи церкви. Пятеро”, - сказал он.
Филарет добавил, что со временем их будет 12, как это предусмотрено уставом (бывшей - ред.) УПЦ КП.
Он подчеркнул, что (бывшая - ред.) Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.
”От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся”, - заявил патриарх.
Ранее сообщалось, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о намерении сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной украинской православной церкви, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.
20 июня на собрании духовенства и мирян, созванном по инициативе почетного патриарха Филарета, заявили о ”восстановлении” Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.
В ПЦУ заявили, что в связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата, который состоялся 15 декабря 2018 года в Малой Софии перед Объединяющим собором УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным.
24 июня синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.
Также синод ПЦУ определил, что единолично созванное и проведенное почетным патриархом Филаретом 20 июня во Владимирском соборе собрание приглашенных лиц не имело никаких полномочий на принятие решений.я