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Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг

Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг
16:05 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина в связи с решением ПАСЕ по России приостанавливает участие в организации.

Министерство иностранных дел Украины отзывает посла из Страсбурга для консультаций из-за решения о возвращении России в ПАСЕ.

Об этом на "Европейской правде" написал глава МИД Павел Климкин.

Министр назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста.

"Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям. Гораздо сложнее, собственно, с Советом Европы. Это наш юридический и человеческий долг - участвовать в его механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важен. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет очень сложно. Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций", - отметил он.

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По словам Климкина, проблема заключается не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ, а в том, что "это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ".

ПАСЕ приняла резолюцию, которая может вернуть Россию в Ассамблею

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в Ассамблее без ограничений права голоса. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.

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ПАСЕ, Россия, РФ, МИД Украины, Посол, Павел Климкин.
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