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Зеленский: С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО

Зеленский: С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
16:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины анонсировал переход на стандарты НАТО в части военной подготовки с 2020 года.

Владимир Зеленский заявил, что со следующего года в Вооруженных силах Украины должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Так, сегодня, 26 июня, Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в Вооруженных силах, течение их реформирования и путей решения проблемных вопросов.

Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны.

В частности, документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

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Зеленский подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал Президент.

Ранее сообщалось, что 140-й центр Сил специальных операций ВСУ получил сертификат сил быстрого реагирования НАТО.

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НАТО, Реформы, Зеленский, Стандарты НАТО, ЗСУ.
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