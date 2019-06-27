Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации

Новости Украины: Украина планирует постепенно присоединяться ко всем операциям и миссиям НАТО.

Украина сохраняет последовательность в отношениях с НАТО, и все мероприятия в рамках такого сотрудничества соответствуют стратегической цели Украины по приобретению членства в НАТО и в Европейском Союзе.

Об этом в четверг в Брюсселе во время встречи с прессой в ходе визита в штаб-квартиру Альянса заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает корреспондент.

"Сегодня украинская делегация работает в штаб-квартире НАТО на уровне министра обороны. Отправная точка нашей работы - все процессы, которые происходят сейчас, поддерживают стратегический курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказал украинский чиновник.

Он отметил, что Украина сохраняет последовательность в отношениях с НАТО. Это касается и операционной составляющей, и оборонной реформы.

В частности, Украина вовлечена в мероприятия в рамках операции НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", и намерена вместе с литовскими, американскими и итальянскими партнерами заполнить все позиции в структуре этой миссии. Украинский контингент в Косово будет продолжать выполнять задачи и будет даже усилен техникой и личным составом. Кроме того, по словам заместителя министра обороны, Украина завершила подготовку документов, которые позволят украинским военным с реальным боевым опытом присоединиться к тренировочной миссии НАТО в Ираке. Еще одно перспективное направление - присоединение украинских ВМС к операции НАТО "Морской охранник", что важно с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях.

Петренко добавил, что сегодня в Брюсселе состоялась встреча украинской делегации с ключевыми союзниками по НАТО, которые поддерживают Украину во внедрении оборонной реформы.

Среди главных направлений такой реформы он назвал развитие оборонного менеджмента и системы военного управления на принципах НАТО, включая вопросы демократического гражданского контроля. Второе направление - оборонное планирование и проведение оборонного обзора для разработки оборонной политики государства на перспективу после 2020 года. Третья важная часть реформы - оборонные закупки и поставки необходимых материальных ценностей в войска по всем направлениям и классам логистики. Четвертое направление - структурная оптимизация и рациональное использование ресурсов.

"Пятое направление реформы, и мне очень приятно отметить прогресс в Украине относительно всеобъемлющего подхода, когда мы объединяем жесткую и мягкую силу в интересах национальной безопасности и обороны. Мы начали эту работу между министерством обороны и Министерством иностранных дел, есть потенциал развития такого сотрудничества с другими структурами безопасности и специальными службами. Мы уверены, что это создаст добавленную стоимость в условиях, когда Украина защищает свои национальные интересы", - подчеркнул Анатолий Петренко.