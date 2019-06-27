Скачать
Четверг, 27.06.2019
Украина готова помочь генсеку восстановить авторитет Совета Европы
Украина готова помочь генсеку восстановить авторитет Совета Европы
Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации
Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации

Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украина планирует постепенно присоединяться ко всем операциям и миссиям НАТО.

Украина сохраняет последовательность в отношениях с НАТО, и все мероприятия в рамках такого сотрудничества соответствуют стратегической цели Украины по приобретению членства в НАТО и в Европейском Союзе.

Об этом в четверг в Брюсселе во время встречи с прессой в ходе визита в штаб-квартиру Альянса заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает корреспондент.

"Сегодня украинская делегация работает в штаб-квартире НАТО на уровне министра обороны. Отправная точка нашей работы - все процессы, которые происходят сейчас, поддерживают стратегический курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказал украинский чиновник.

Он отметил, что Украина сохраняет последовательность в отношениях с НАТО. Это касается и операционной составляющей, и оборонной реформы.

НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД

В частности, Украина вовлечена в мероприятия в рамках операции НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", и намерена вместе с литовскими, американскими и итальянскими партнерами заполнить все позиции в структуре этой миссии. Украинский контингент в Косово будет продолжать выполнять задачи и будет даже усилен техникой и личным составом. Кроме того, по словам заместителя министра обороны, Украина завершила подготовку документов, которые позволят украинским военным с реальным боевым опытом присоединиться к тренировочной миссии НАТО в Ираке. Еще одно перспективное направление - присоединение украинских ВМС к операции НАТО "Морской охранник", что важно с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях.

Петренко добавил, что сегодня в Брюсселе состоялась встреча украинской делегации с ключевыми союзниками по НАТО, которые поддерживают Украину во внедрении оборонной реформы.

Инициатива НАТО "Четыре тридцатки" готова на 70%

Среди главных направлений такой реформы он назвал развитие оборонного менеджмента и системы военного управления на принципах НАТО, включая вопросы демократического гражданского контроля. Второе направление - оборонное планирование и проведение оборонного обзора для разработки оборонной политики государства на перспективу после 2020 года. Третья важная часть реформы - оборонные закупки и поставки необходимых материальных ценностей в войска по всем направлениям и классам логистики. Четвертое направление - структурная оптимизация и рациональное использование ресурсов.

Зеленского пригласили в Лондон на заседание ПА НАТО

"Пятое направление реформы, и мне очень приятно отметить прогресс в Украине относительно всеобъемлющего подхода, когда мы объединяем жесткую и мягкую силу в интересах национальной безопасности и обороны. Мы начали эту работу между министерством обороны и Министерством иностранных дел, есть потенциал развития такого сотрудничества с другими структурами безопасности и специальными службами. Мы уверены, что это создаст добавленную стоимость в условиях, когда Украина защищает свои национальные интересы", - подчеркнул Анатолий Петренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, Брюссель, Минобороны, Андрей Петренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
04 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
05 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула
Балух объявил новую голодовку
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь