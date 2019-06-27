Украина готова помочь генсеку восстановить авторитет Совета Европы

Новости Украины: Украинский МИД готов к сотрудничеству с новой генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Министерство иностранных дел Украины готово сотрудничать с новой главой Секретариата Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич для восстановления авторитета СЕ.

Об этом говорится в заявлении министерства, которое есть в распоряжении "ЕвроПравды", по случаю избрания Пейчинович-Бурич на новую должность.

Накануне главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич избрали генеральным секретарем Совета Европы.

Украина участия в выборах не участвовала, поскольку объявила демарш в связи с возвращением российской делегации в ПАСЕ без санкций.

Стоит заметить, что на этапе, когда голосовали представители правительств, Украина поддерживала именно Пейчинович-Бурич. Она представляет хорватскую партию, дружественную к Украине.

В МИД подчеркнули, что Пейчинович-Бурич вступает в должность осенью этого года во времена, когда Совет Европы переживает один из самых серьезных кризисов в своей истории.

"С решением о безусловном возвращении России в ПАСЕ Совет Европы потерял свой авторитет, а значит и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах ... МИД Украины готовы сотрудничать с новой генсекретарем в создании условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета", - подчеркнули в министерстве.

В МИД заявили, что будут внимательно следить за действиями новой генерального секретаря и анализировать, насколько они смогут создать предпосылки для восстановления доверия к организации.

"Ожидаем конкретные шаги генерального секретаря для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе об освобождении незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращение системных преследований крымских татар и снятия запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированной полуострове", - заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что будут тесно сотрудничать с будущим председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы.