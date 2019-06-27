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Аваков обсудил с главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ безопасность на выборах

Аваков обсудил с главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ безопасность на выборах
23:45 Чт, 27 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Арсен Аваков обговорил с главой миссии ОБСЕ/БДПЧ обеспечение безопастности граждан на выборах в Раду.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с делегацией миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Украине во главе с Альбертом Йонссоном процесс обеспечения правопорядка и безопасности во время выборов, запланированных на 21 июля.

Как сообщается на странице МВД в соцсети Facebook, Аваков рассказал, что сейчас МВД проводит превентивную работу с общественностью и кандидатами в народные депутаты.

"Проведена масштабная подготовительная работа и тренинги для всех подразделений системы МВД. Отрабатываем алгоритмы действий, которые помогают контролировать ситуацию. Учитываем опыт работы на предыдущих выборах президента Украины. В целом ситуация вполне спокойная и контролируемая. Серьезных инцидентов мы не видим. Усиленно работают специалисты киберполиции для предотвращения возможных кибератак", - отметил министр.

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Он заверил в способности решительно противостоять любым попыткам дестабилизации и незаконным методам предвыборной борьбы. "МВД настроено на обеспечение правопорядка и законности избирательного процесса на всех его этапах. Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров, а также эффективную и объективную работу наблюдателей", - подчеркнул Аваков.

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Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Выборы в Раду, ОБСЕ БДИПЧ, Альберт Йонссон.
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