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Пятница, 28.06.2019
Макрон надеется на проведение саммита "нормандского формата" уже в июле
Макрон надеется на проведение саммита "нормандского формата" уже в июле
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Макрон надеется на проведение саммита "нормандского формата" уже в июле

Макрон надеется на проведение саммита "нормандского формата" уже в июле
18:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате".

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает обсуждения на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки" вопросов урегулирования конфликта в Украине с учетом Минских договоренностей.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - заявил он в пятницу на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.

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Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала от президента России Владимира Путина прекратить дестабилизирующую деятельность.

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G20, Донбасс, Владимир Путин, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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