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В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ

В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
11:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Освобождение моряков не увязывалось с возвращением России в ПАСЕ, их могут обменять на россиян.

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение украинских военнопленных моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, они могут быть обменены на граждан РФ.

Как передает корреспондент, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ”Большой двадцатки” в Осаке (Япония).

В частности, его спросили, увязывалось ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ и действительно ли министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение России освободить украинских военных прямо сейчас.

"Нет, причем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии (Руслан Хомчак - ред.) подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что эта была провокация с их стороны", - сказал Путин.

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По его словам, "в спокойном рабочем режиме этот вопрос решим". "У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине", - добавил Путин.

По его словам, моряки исполняли приказ и Россия отдает себе в этом отчет, но, тем не менее, они нарушили российский закон. "Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", - подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что "обмены идут". При этом он напомнил, что вчера при посредничестве председателя политического совета партии ”Оппозиционная платформа - За жизнь” Виктора Медведчука были освобождены четверо украинских заложников.

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"Ну вот, хороший пример работы – прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог, и результат налицо. Если нынешняя власть будет выстраивать работу. На этом направлении, конечно, мы многого можем добиться" - подчеркнул он.

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ПАСЕ, G20, Россия, Совет Европы, Владимир Путин, Обмен, Украинские моряки, Виктор Медвечук.
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