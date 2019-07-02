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Климкин о финском председательстве в ЕС: Нам есть к чему вместе стремиться

Климкин о финском председательстве в ЕС: Нам есть к чему вместе стремиться
01:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Климкин приветствует финское председательство в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил финское председательство в Евросоюзе и отметил, что с таким председательством есть о чем говорить.

Об этом он написал в Facebook.

"Поздравляю новое финское председательство в ЕС! Хотя внешняя политика и не является прямой компетенции председательствующей страны, наши финские друзья хорошо понимают Украину, хорошо понимают Центрально-Восточную Европу и так же хорошо понимают Россию. Они помнят и российскую имперскую оккупацию до независимости в 1917 и советскую агрессию в 1939, и последующую войну и многое другое. С таким председательством нам точно есть о чем говорить, и есть к чему вместе стремиться", - отметил Климкин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля Финляндия взяла на себя от Румынии председательство в Европейском Совете в последующие шесть месяцев.

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Среди приоритетов финского председательства - укрепление общих ценностей и верховенства права, повышение конкурентоспособности ЕС и социальных стандартов, укрепление позиций Евросоюза как глобального игрока и лидера, в частности в решении проблемы климатических изменений, а также обеспечение всеобъемлющей защиты и безопасности для европейцев.

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ЕС, МИД, Финляндия, Павел Климкин.
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