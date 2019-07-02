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Фриланд: Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ

Фриланд: Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ
18:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время встречи с Зеленским.

Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ после грубого нарушения ею международного права во время аннексии Крыма.

Об этом министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила во вступительном слове к открытию Конференции по поддержке украинских реформ в Торонто.

"Мы согласны с Украиной и остальными нашими партнерами здесь, что они (права России в ПАСЕ - ред.) не должны были быть восстановлены в одностороннем порядке, что произошло на прошлой неделе", - заявила Фриланд.

Зал встретил заявление аплодисментами. Министр добавила, что со времени оккупации Крыма российские власти нарушали права человека на полуострове, устраивали незаконные аресты, прибегали к пыткам, похищали и задерживали людей, нападали на крымских татар и их культурные памятники.

"Несмотря на российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины, украинский народ продемонстрировал безпрекословную преданность своей независимости, суверенитету и демократии, реформам", - заявила она. 

Зеленский встретился с главой МИД Канады

Фриланд напомнила, что украинцы еще с Майдана борются за демократическую и свободную Украину. Она добавила, что повестка дня реформ смелая и амбициозная. По ее словам, с момента Революции Достоинства было проведено больше реформ, чем за предыдущие 23 года независимости. Однако остается еще много работы. 

"Во время цинизма и широкого распространения дезинформации некоторые говорят, что либеральная идея, мол, умерла. Нас действительно поразило видеть, как миллионы украинцев воспользовались своим избирательным правом на президентских выборах, я надеюсь увидеть то же на парламентских выборах", - подчеркнула она.

Министр иностранных дел Канады отметила, что Украина сегодня находится на передовой борьбы за либеральную демократию и мировой порядок, основанный на уважении к правилам и международному праву.

В канадском Торонто 2 июля открылась международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Напомним, в течение 2-3 июля в Украине будет находиться делегация ПАСЕ для оценки хода кампании перед парламентскими выборами 21 июля.

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25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в организацию. Документ предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение без выполнения международных обязательств.

После этого украинская делегация покинула заседание. Вместе с делегацией Украины представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили, что едут домой за консультациями.

27 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встреч с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макрона ставил вопрос о недопустимости возвращения России в ПАСЕ, но "решение об этом было принято давно".

1 июля комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

2 июля Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии.

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Канада, МИД Канады, Владимир Зеленский, Христя Фриланд.
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