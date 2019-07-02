Избирательный кодекс: депутаты рассмотрели 2,3 тыс. поправок

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед пока закрыла пленарное заседание.
Добавим, что на следующей неделе в ВР планируют презентовать Избирательный кодекс.
Напомним, как заявил спикер парламента Андрей Парубий, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.
Напомним, глава парламента Андрей Парубий сообщил, Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019 года, перед внеочередными выборами в парламент.