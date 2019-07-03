В "Слуге народа" назвали имена кандидатов в нардепы в одномандатных округах Киевщины

Новости Украины: Партия "Слуга народа" представила кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах Киевской области.

Партия "Слуга народа" представила кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в одномандатных округах в Киевской области.

На пресс-конференции в УНИАН с участием председателя партии Дмитрия Разумкова кандидаты рассказали о себе и о том, с какими планами и инициативами баллотируются в парламент.

Так, в округе № 90 в Верховную Раду на выборах 21 июля от партии "Слуга народа" баллотируется Юрий Нестерчук, предприниматель, проживает в Белой Церкви Киевской области.

В округе № 91 кандидатом от партии является Олег Дунда, директор ООО "А.В.С.", беспартийный, проживает в Киеве.

В округе № 92 в парламент от "Слуги народа" баллотируется Валерий Колюх, профессор кафедры политических наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, проживает в Киеве.

В округе № 93 от "Слуги народа" в ВР баллотируется Анна Скороход, заместитель директора по организационно-правовым вопросам ООО "Строительный комбинат "Прогресс", проживает в Борисполе Киевской области.

В округе № 94 кандидатом от партии является Александр Дубинский, телеведущий ИП "1 + 1 Продакшн", проживает в Киеве.

В округе № 95 кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" является Александр Горобец, заместитель генерального директора ООО "Сфера житлобуд", проживает в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области.

В округе № 96 от "Слуги народа" в парламент баллотируется Ольга Василевская-Смаглюк, специальный корреспондент ООО "ТРК "Студия 1 + 1", проживает в Киеве.

В округе № 97 в парламент от партии "Слуга народа" баллотируется Николай Галушко, директор ЧП "ГАЛИД", проживает в Броварах Киевской области.

В округе № 98 кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" является Сергей Бунин, директор ООО "Грант", проживает в Киеве.

Напомним, Владимир Зеленский заявляет, что Украина будет идти в Европу и стремиться к европейским стандартам, будет приближать себя и свою армию к НАТО и стандартам альянса.