В Раду внесен законопроект о моратории на ликвидацию учреждений здравоохранения

Новости Украины: Зарегистрирован законопроект "О моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения".

Народный депутат Леонид Емец зарегистрировал на сайте Верховной Рады законопроект №10421 "О моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения".

Законопроект зарегистрирован 4 июля. В настоящее время текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Как сообщалось, в феврале 2014 года Верховная Рада ввела мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения, после чего Министерство здравоохранения инициировало его отмену, поскольку мораторий мог привести к приостановке реформирования органов здравоохранения. В декабре 2014 года Рада приняла закон, которым отменила мораторий.

Напоминаем, комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики на следующем заседании рассмотрит законопроект «О противодействии сквернословию» по дематерщине языка.