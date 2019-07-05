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В Раду внесен законопроект о моратории на ликвидацию учреждений здравоохранения

В Раду внесен законопроект о моратории на ликвидацию учреждений здравоохранения
01:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Зарегистрирован законопроект "О моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения".

Народный депутат Леонид Емец зарегистрировал на сайте Верховной Рады законопроект №10421 "О моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения".

Законопроект зарегистрирован 4 июля. В настоящее время текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Как сообщалось, в феврале 2014 года Верховная Рада ввела мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения, после чего Министерство здравоохранения инициировало его отмену, поскольку мораторий мог привести к приостановке реформирования органов здравоохранения. В декабре 2014 года Рада приняла закон, которым отменила мораторий.

Напоминаем, комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики на следующем заседании рассмотрит законопроект «О противодействии сквернословию» по дематерщине языка.

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Верховная Рада, Законопроект, Закон, Мораторий.
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