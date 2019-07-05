Скачать
Пятница, 05.07.2019
Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга
Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга
Цимбалюк: Люди с повязками "СЦКК" - попытка узаконить присутствие РФ
Цимбалюк: Люди с повязками "СЦКК" - попытка узаконить присутствие РФ
Бланко-Лещук: Хочу узнать мнение тренера о моей роли в Шахтере
Бланко-Лещук: Хочу узнать мнение тренера о моей роли в Шахтере
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 июля
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 июля

Балух: Единственным шансом выйти живым из колонии РФ, считаю обмен

Балух: Единственным шансом выйти живым из колонии РФ, считаю обмен
00:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Балух считает обмен единственным шансом выйти из российской колонии.

Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку считает, что обмен – это единственный шанс выйти живым из российской колонии.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, сообщает Крым.Реалии.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как Вы понимаете, надежды никакой нет…Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живим, считаю обмен", – написал Балух.

Напоминаем, 27 июня Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку. 28 июля его адвокат Ольга Динзе сообщила, что Балух не спит и не пьет воду.

Несколькими днями ранее украинского активиста Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области. Ранее Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев. После этого его перевели в тюремную больницу.

Впервые Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа от приема пищи он начал употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке".

Позднее осужденный украинский активист решил временно прекратить голодовку. По словам адвокатов, у Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.

Владимир Балух – крымский фермер, украинский общественный активист, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы. Балух свою вину не признал. Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политическим заключенным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Колония, РФ, Обмен, Политзаключенный, Владимир Балух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
03 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
04 Климкин о преемнике Пристайко: Я желаю ему быть назначенным
05 Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Корбан: ЕСПЧ признал неправомерным мое задержание в 2015 году
Корбан: ЕСПЧ признал неправомерным мое задержание в 2015 году
ЕС призвал к освобождению Сенцова и Сущенко
ЕС призвал к освобождению Сенцова и Сущенко
Под Станицей Луганской спасатели ликвидировали пожар
Под Станицей Луганской спасатели ликвидировали пожар
Украинская певица впечатляет стройными ножками в ультракоротких шортиках
Украинская певица впечатляет стройными ножками в ультракоротких шортиках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь