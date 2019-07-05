Балух: Единственным шансом выйти живым из колонии РФ, считаю обмен

Новости Украины: Владимир Балух считает обмен единственным шансом выйти из российской колонии.

Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку считает, что обмен – это единственный шанс выйти живым из российской колонии.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, сообщает Крым.Реалии.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как Вы понимаете, надежды никакой нет…Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живим, считаю обмен", – написал Балух.

Напоминаем, 27 июня Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку. 28 июля его адвокат Ольга Динзе сообщила, что Балух не спит и не пьет воду.

Несколькими днями ранее украинского активиста Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области. Ранее Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев. После этого его перевели в тюремную больницу.

Впервые Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа от приема пищи он начал употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке".

Позднее осужденный украинский активист решил временно прекратить голодовку. По словам адвокатов, у Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.

Владимир Балух – крымский фермер, украинский общественный активист, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы. Балух свою вину не признал. Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политическим заключенным.