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Центризбирком зарегистрировал еще двух мажоритарщиков

Центризбирком зарегистрировал еще двух мажоритарщиков
01:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: По решению Верховного Суда ЦИК зарегистрировала еще двух мажоритарщиков.

Центральная избирательная комиссия во исполнение решений Верховного Суда зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах во время внеочередных парламентских выборов.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа.

"Во исполнение решения Верховного Суда и согласно выводам этого суда, ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины Джулая В.М., который баллотируется в ОИО № 211, и Колесника Д.С. - в ОИО № 213 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - рассказали в ЦИК.

Комиссия также внесла соответствующие изменения в свое постановление от 26 июня № 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", дополнив сведениями об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

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Напоминаем, ЦИК 3 июля отменила регистрацию экс-главу АП Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, которых накануне зарегистрировала во исполнение решений Верховного Суда. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

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Выборы, ЦИК, Верховный суд, Центризбирком, Мажоритарщик, Нардеп.
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