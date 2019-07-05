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"Это Ваша "Липецкая фабрика": Госкино призывает Зеленского отказаться от "Сватов"

"Это Ваша "Липецкая фабрика": Госкино призывает Зеленского отказаться от "Сватов"
12:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Госкино обратилось к Зеленскому из-за сериала "Сваты".

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призывает Президента Украины Владимира Зеленского отказаться от показа сериала "Сваты" на телеканале "1+1".

Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

"Я глубоко убежден, что вопрос сериала "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и этической. И поэтому я хотел обратиться к Президенту Украины. Господин Владимир, Вы уже не является продюсером сериала "Сваты". Вы не являетесь его производителем, сегодня вы - Президент Украины, и я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для Вас является приоритетом: возвращение этого продукта в телеэфир или очистка Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальными суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - заявил Ильенко.

Он отметил, что показ сериала "Сваты" на "1+1" будет ежедневно наглядно демонстрировать, в чем заключается приоритет Зеленского в этом вопросе.

"Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериалы "Сваты" - это Ваша "Липецкая фабрика". И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты "Рошен" с восторгом и наслаждением поедала вся Украина", - заявил председатель Госкино.

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Как сообщалось, 28 ноября 2017 года Министерство культуры Украины внесло российского актера Федора Добронравова - исполнителя роли в сериале "Сваты" студии "Квартал 95" - в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

29 ноября 2017 года Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

В конце 2017 года ТРК "Студия 1+1" обжаловала в суде внесение звезды "Сватов" Федора Добронравова в так называемый "черный список".

ООО "Киноквартал" также обжаловало в суде запрет трансляции сериала "Сваты" и внесение Федора Добронравова в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Ответчиками выступали Служба безопасности Украины, Министерство культуры Украины и Государственное агентство по вопросам кино.

17 января 2018 года Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска ООО "Киноквартал" и приостановить действие приказа Госкино об отмене прокатного удостоверения сериала "Сваты".

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27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд актеру "Сватов" Федору Добронравову и признал противоправным запрет сериала.

16 мая Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино и подтвердил отмену запрета сериала "Сваты" и отмену запрета на въезд в Украину российскому актеру.

С 1 июля телеканал "1+1" начал показ шестого сезона сериала "Сваты".

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Владимир Зеленский, Госкино, Сваты, Филипп Ильенко.
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