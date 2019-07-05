Вакарчук рассказал о политике партии в отношении Зеленского и "Слуги народа"

Новости Украины: Вакарчук готов "бить по рукам" нардепов Зеленского.

Партия "Голос" поддержит позитивные инициативы президента Владимира Зеленского, но будет сдерживать депутатов "Слуги народа", если они будут поступать негоже.

Об этом основатель партии "Голос", певец и молодой политик Святослав Вакарчук заявил в интервью "Радио Свобода".

"По отношению к новому президенту политика партии очень проста: мы готовы поддерживать все его позитивные инициативы, которые соответствуют нашей программе", – сказал он.

"Но если президент или его политическая сила вдруг будут заниматься чем-то другим, не тем, что декларируют, мы считаем, что наша миссия – сдерживать, балансировать, останавливать. Я это называю "политически бить по рукам", – заявил Вакарчук.

Он также сказал: "Мы сделаем все для того, чтобы влиять на власть в Украине. Кто будет в коалиции – покажет время. Только конфигурация сил после 22 июля покажет, что, кто и где на самом деле".

Вакарчук сомневается, что сможет подписать коалиционное соглашение с теми, кто отвергает европейский путь Украины: "Парламент – это место для компромиссов. Но есть предел".

"Для нас "красная линия" – те политические силы, которые прямо поддерживают либо капитуляцию перед врагом, либо "опускание на колени" перед врагом", – заявил он.

"С теми, кто выступает против европейского пути Украины, кто так или иначе был замешан в коррупционных преступлениях, или кто имел отношение к тому, что Украина оказалась в той ситуации, в том числе и в войне с Россией сегодня, мы не собираемся ни о чем договариваться", – сказал Вакарчук.

"С другими политическими силами надо разговаривать. Политика – это искусство возможного", – добавил он.

Певец признался: "Если бы я мог получить ситуацию, при которой партия "Голос" получила бы абсолютное большинство в парламенте и могла бы формировать правительство, знали бы, как много на нас ответственности. И мы готовы к этому. Понимаем, что политические реалии другие. Поэтому нам придется искать так или иначе конфигурации".

"Я лично против того, чтобы те партии, которые уже 28 лет крутят миром в Украине и так ни к чему и не привели, действительно имели влияние на принятие решений дальше. Надо давать дорогу новым политикам", – добавил он.

По словам Вакарчука, "Голос" выступает за радикальные изменения.

"Например, наша идея о том, что тот, кто прогулял 50% заседаний, должен сдать мандат, пожалуй, является радикальной на сегодня. Еще до того, как мы сможем организовать изменения в законодательство по этому поводу, берем на себя публичное обязательство, что наши депутаты так поступят", – сказал Вакарчук.

"Те, кто пришли в "Голос", точно не будут держаться за мандат. У них могут измениться приоритеты или могут увидеть другие какие-то вещи, то пусть честно сделают – сдадут мандат, и кто-то другой за них зайдет", – добавил он.