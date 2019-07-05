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Нынешняя Рада не рассмотрит закон о дематерщине

Нынешняя Рада не рассмотрит закон о дематерщине
15:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Законопроект о дематерщине языка не будет рассмотрен парламентом этого созыва.

Законопроект о дематерщине языка не будет рассмотрен парламентом этого созыва.

Как передает корреспондент, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал на итоговой пресс-конференции.

"Передал законопроект на рассмотрение профильного комитета, буду ждать профильной оценки и на ее основе буду строить свое отношение к этому законопроекту. Можно иметь свое личное отношение к любым законопроектам", - сказал Парубий.

По его словам, "очевидно, что этот законопроект не может быть рассмотрен в этой каденции на этой сессии ВРУ".

На вопрос, употребляет ли он нецензурные слова, Парубий ответил: "Что касается меня, то вам, возможно, подтвердят присутствующие, что бранных слов от меня никогда не слышали, а если слышали, то разве что в экстремальных ситуациях, - и не бранные слова , а в достаточно мягкой форме, - когда на Майдане были экстремальные ситуации".

Как сообщалось, 2 июля председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте законопроект № 10414 ”О противодействии сквернословию” (о дематерщине языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематерщине языка).

По словам автора, законодательная инициатива касается публичных лиц и СМИ и не касаться сферы личной жизни людей.

Законопроектом будут определяться понятия ”злословие”, ”публичное лицо” и алфавитный перечень слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам, который должен утвердить Кабмин.

Также документом предусмотрены административные штрафы. ”Штрафы, которые будут касаться средств массовой информации, - это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции”, - сказала депутат. Она уточнила, что СМИ будут нести ответственность, в частности, если они будут ретранслировать, например, чьё-то выступление, в котором есть нецензурная лексика. Что касается физических лиц предлагается применять административные штрафы в размере от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или от 40 до 60 дней исправительных работ с удержанием части заработка.

"Дематерщина языка": когда Рада рассмотрит законопроект Богомолец

Средства, которые будут поступать в бюджет с уплаты штрафов, будут направляться в украинский культурный фонд - на развитие украинской культуры и украинского языка.

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Верховная Рада, Мать, Андрей Парубий, Ольга Богомолец, Закон о дематерщине.
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