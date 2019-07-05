Скачать
Пятница, 05.07.2019
Туск, Юнкер и Могерини едут к Зеленскому на саммит Украина-ЕС
Туск, Юнкер и Могерини едут к Зеленскому на саммит Украина-ЕС
Украина и Канада подпишут договор о поставке военной техники
Украина и Канада подпишут договор о поставке военной техники
Уимблдон-2019: Ястремская пробилась в 4-й раунд
Уимблдон-2019: Ястремская пробилась в 4-й раунд
Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото
Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото

Парубий: Не простая Верховная Рада будет

Парубий: Не простая Верховная Рада будет
17:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спикер ВР Андрей Парубий поделился опасениями относительно нового состава парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий опасается, что в новом составе парламента будет значительное представительство пророссийских сил.

"Не простая Верховная Рада будет… Самым большим моим страхом является то, что явно будет большое представительство сил, которые, не скрывая, разделяют пророссийские ценности и настроения. Когда сегодня я вижу, как партия Медведчука (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – ред.) имеет второе место в избирательной социологии, я вижу в этом большую опасность", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, пророссийски настроенные силы обещают "уничтожить и закон о языке, и закон о декоммунизации".

"И они будут делать все возможное, чтобы нивелировать те законы, которые были нами приняты", - отметил Парубий.

Нынешняя Рада не рассмотрит закон о дематерщине

Спикер Рады подчеркнул, что депутаты без опыта, которые будут избраны в парламент нового созыва, не смогут противостоять "очень организованной, дисциплинированной и профессиональной пятой колонне".

"Когда я говорил о том, что в комнате со спичками должны быть взрослые (о будущем составе парламента – ред.), то хочу сказать, что с промосковской стороны взрослые будут… важно, чтобы от украинского лагеря было достаточно взрослых", - подчеркнул спикер.

Парубий высказал опасения тем, что может быть предложен сценарий российского президента Владимира Путина "предоставить, так называемую автономию, так называемым ДНР и ЛНР, не выводя оттуда российских войск, но с правом вето на внешнеполитическую деятельность".

Парубий - Зеленскому: Вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК

По его словам, из-за неопытности часть политиков смогут согласиться на такой сценарий, и такой сценарий будет осуществляться под лозунгами мира – "главное, чтобы не стреляли".

Парубий напомнил, что "ключевое задание Путина – остановить движение Украины в ЕС и НАТО".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Виктор Медведчук, Андрей Парубий, Пророссийские силы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на выходные: где ждать дождей
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
&quot;Нафтогаз&quot; готов выйти на рынок еврооблигаций
"Нафтогаз" готов выйти на рынок еврооблигаций
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Евровидение 2020 под угрозой срыва: что известно
Евровидение 2020 под угрозой срыва: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь