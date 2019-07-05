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Ельченко уведомил Совбез ООН об отсутствии угрозы от языкового закона

Ельченко уведомил Совбез ООН об отсутствии угрозы от языкового закона
19:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украина уже проинформировала Совбез ООН, что закон об украинском языке не имеет отношения к организации.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил письмо председателю Совета безопасности ООН (в июле – Перу) о том, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не угрожает международной безопасности и не имеет отношения к компетенции Совбеза.

"СМИ спрашивают о письме Ельченко в адрес председателя Совбеза ООН в контексте заседания 16 июля. Поясню. Как часть дипломатического алгоритма 3 июля Украина официально проинформировала председателя Совета безопасности ООН (Перу) о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции СБ. Наша позиция является четкой – закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является исключительно внутренним вопросом Украины", - сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, в письме украинская сторона обращает внимание на существенное обострение российско-украинского конфликта, которое "на самом деле должно волновать Совет безопасности".

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"Несмотря на искреннее желание Украины достичь прогресса в политико-дипломатическом урегулировании, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства. Это, а также освобождение украинских моряков и кораблей по требованию Международного трибунала, и несоблюдение режима прекращения огня, и обстрелы медицинского персонала в нарушение международного гуманитарного права. Считаем, что на это, прежде всего, должен отреагировать Совбез ООН", - подчеркнул Николенко.

Как сообщалось, Россия созывает заседание Совет безопасности ООН по украинскому языковому закону. Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что заседание предварительно запланировано на 16 июля.

20 мая российская сторона уже пыталась созвать заседание СБ ООН по языковому закону. Однако тогда большинство членов Совбеза не поддержали предложение России. Так, пятеро членов Совета безопасности ООН высказались в поддержку такого заседания, еще шестеро – против, и четыре страны воздержались.

"На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу", - пояснил Николенко.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

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Украина, Россия, Украинский язык, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Ельченко.
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