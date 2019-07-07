Туск поделился впечатлениями от поездки в Луганскую область

Новости Украины: Туск заявил, что жители восточной Украины оказались в западне из-за "российской войны".

Президент Европейского совета Дональд Туск поделился своими впечатлениями от поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганскую область.

"Сегодня посетил Станицу Луганскую с президентом Украины Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны. Хорошие встречи с храбрыми украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями", - написал он в своем Twitter в воскресенье.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станице Луганской и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения.

Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.