Посольство: Украина обратилась к США с запросом о покупке военного оборудования

Соединенные Штаты Америки приступили к рассмотрению запроса Украины о приобретении военного оборудования.
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщается в микроблоге американского посольства в Twitter.
"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - отметил он.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 июля 2019 г.
"Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора", - добавил Тейлор.