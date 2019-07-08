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Прощальное заявление Туска: на меня часто смотрели как на проукраинского маньяка

Прощальное заявление Туска: на меня часто смотрели как на проукраинского маньяка
16:07 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Дональд Туск в рамках саммита Украина-ЕС во время встречи с Владимиром Гройсманом подытожил пятилетие своих усилий в процессе евроинтеграции Украины.

Президент Европейского совета Дональд Туск подытожил пятилетие своих усилий в процессе евроинтеграции Украины, заявив, что делал все возможное для приближения страны к ЕС. 

Об этом Туск заявил в понедельник в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом. 

Дональд Туск, выступая на украинском языке, отметил, что это, пожалуй, его последний визит в Украину в качестве председателя Европейского совета. В этом году завершается его каденция на этой должности.

Туск подчеркнул, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с ЕС, из-за чего в Брюсселе на него смотрели "как на проукраинского маньяка".

"Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но есть также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд. В Брюсселе некоторые смотрели на меня как на проукраинского маньяка. Не раз мне говорили это в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этими 5 годами. Вы можете всегда рассчитывать на меня", - сказал он.

"Я останусь вашим другом и союзником независимо от того, кем я буду в будущем. В течение этих лет я всегда старался поддержать Украину в Европе, а Европу в Украине. Отвага и решимость украинцев вызвали уважение и признание во многих европейцев. Сегодня среди них все больше союзников украинского дела", - сказал Дональд Туск.

Туск поделился впечатлениями от поездки в Луганскую область

Он также отметил, что ЕС должен гордиться Украиной как партнером.

"В моих глазах вы все герои. Именно так я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также потом, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны, и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах. Несмотря на страдания, принесенные войной. Несмотря на трудности реформ - вы устояли", - добавил президент Евросовета.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве происходит саммит Украина-ЕС с участием высокопоставленных чиновников ЕС, которые обсуждают реформы в Украине и Соглашение об ассоциации.

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ЕС, Брюссель, Европарламент, Дональд Туск, Владимир Гройсман.
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