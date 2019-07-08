Климкин предупредил о манере Путина вести переговоры

Новости Украины: На фоне сегодняшних заявлений Владимира Зеленского глава МИД Украины предупредил о путинской тактике ведения переговоров.

Российский президент Владимир Путин на встречах в "Нормандском формате" почти всегда ведет переговоры единолично и использует тактику ультиматумов.

Об этом в интервью изданию "theБабель" рассказал министр иностранных дел Павел Климкин. "Мое впечатление от "Нормандских" саммитов — он [Путин] ведет переговоры почти всегда сам".

"Мы, немцы и в основном французы используем командный подход. А Путин ведет переговоры сам, иногда ему подсказывает [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров. Это такое шоу одного человека. Он владеет всей информацией", – отметил министр.

Климкин подтвердил, что российский президент на переговорах говорит ультиматумами. "Российская тактика одна и та же — ультимативная тактика и всегда поднятие ставок".

"Третья особенность — у них очень жесткая вертикаль. Люди, которые ведут переговоры, ведут их в пределах четко определенных флажков. Шаг вперед, шаг назад — расстрел", – подытожил глава МИД.

Напомним, что ранее Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину о переговорах относительно Украины.