Комитет Рады вернул Богомолец законопроект о "дематерщине"

Новости Украины: Профильный комитет Рады отправил на доработку законопроекты о противодействии нецензурной лексике.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации отправил на доработку законопроекты о противодействии использования нецензурной лексике в публичном пространстве.

"Итак, решение комитета – отправить оба законопроекта на доработку", - сообщил член комитета Юрий Павленко на заседании комитета в среду в Киеве.

Как передает корреспондент, автор основного законопроекта (№10414) председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Богомолец сама предложила доработать законопроект, чтобы учесть замечания, сделанные главным научно-юридическим управлением парламента.

Как сообщалось, Богомолец в своем законопроекте предлагает ввести денежные штрафы и другие виды наказаний за употребление бранных слов в СМИ и в Интернете, в том числе – публичными лицами.

Автором альтернативного законопроекта (№10414-1) является депутат Ольга Червакова (фракция "Блок Петра Порошенко").