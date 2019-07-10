Зеленский назвал обстрел в Гранитном попыткой сорвать "Минск"

Новости Украины: Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих, сообщается на официальном сайте президента в среду.

Комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ под с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем, Зеленский заявил, что этот обстрел является попыткой сорвать минский процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандской формате.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменна", - подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский выразил соболезнования семье военнослужащего, погибшего в результате обстрела, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Ранее, около 15.00 в среду, в районе южной окраины Гранитного противотанковым ракетным комплексом боевиков был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней тяжести и был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

Под обстрел попал автомобиль из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, однако ни он, ни автомобиль, в котором он передвигался, не пострадали.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, под обстрел попал автомобиль из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, он не пострадал.