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ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы

ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы
04:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия на заседании в среду отменила регистрацию 26 кандидатов.

В частности, Радикальная партия Олега Ляшко исключила из своего списка Вовка В.И. (№10), Куприенко А.В. (№14), Кириченко А.Н. (№23).

Из списка "Слуги народа" вычеркнули Федосову А.В. (№175) и Расенка А.А. (№184). По данным Госпогранслужбы они не все пять последних лет проживали в Украине, а находились за границей.

В то же время партия "Слуга народа" обратилась спросьбой вычеркнуть из списка Коробкову А.А. (№31), Боярчука Р.М. (№71), Арбуз А.А. (№78), Соколова М.Ю. (№99), Баланюк Ю.В. (№164), Рагимова А.Б. (№170), Витикача В.В. (№177).

Кандидат Галаченко А.А., который баллотировался под №135 от ВО "Батькивщина", сам отказался от выборов.

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Все по теме:

ЦИК, Кандидаты, Центральная Избирательная Комиссия, Регистрация, Нардеп.
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