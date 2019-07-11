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ГБР назначило допрос Порошенка на 17 июля

ГБР назначило допрос Порошенка на 17 июля
12:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: ГБР вызвало экс-президента Порошенка на допрос 17 июля.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в рамках расследования дела об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском" 17 июля должен прибыть на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

Об этом в четверг сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, пишет УНН.

"Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузница на Рыбальском". Дата допроса — среда, 17 июля, 09:30", — написал он в Telegram-канале. При этом Портнов призвал всех желающих “встречать фигуранта на крыльце ГБР", а также выразил уверенность, что "Порошенко будет арестован".

Партия Порошенко требует честных выборов

Напоминаем, Государственное бюро расследований расследует восемь производств относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко и других чиновников. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга в Киеве. "Мы расследуем уголовные производства относительно возможных злоупотреблений, превышения служебного положения, других противоправных действий чиновниками, в том числе, экс-президентом. Таких производств в настоящее время у нас есть 8", — отметил Труба, отвечая на вопрос, сколько производств расследует ГБР относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко.

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Все по теме:

Отмывание денег, Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов.
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