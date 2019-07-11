В Избирательном кодексе проходной барьер оставили на уровне 5%

Новости Украины: Принятый Избирательный кодекс будет содержать 5% проходной барьер, который был установлен после консультаций фракций.

Проходной барьер на выборах будет составлять пять процентов.

Соответствующая норма предусмотрена в Избирательном кодексе, который Верховная Рада приняла 11 июля, сообщает корреспондент.

"В редакции первого чтения был проголосован избирательный порог 4 процента. После консультаций с фракциями и группами рабочая группа приняла решение поддержать ту поправку, которая меняет избирательный барьер на 5 процентов. Эта поправка была учтена", - сказал председатель рабочей группы по разработке Избирательного кодекса народный депутат Александр Черненко с трибуны парламента.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс (3112-1).

За проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый документ объединит пять действующих законов: "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей". Новый Избирательный кодекс не будет применяться на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, а вступит в силу 1 декабря 2023 года и будет действовать на следующих выборах.