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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 157 иностранных наблюдателей

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 157 иностранных наблюдателей
01:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия в среду зарегистрировала 157 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

По сообщению отдела ЦИК по связям со СМИ, в частности, один официальный наблюдатель зарегистрирован от Словацкой Республики, 4 - от Японии, 27 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 125 - от международной неправительственной организации "CANADEM".

Всего по состоянию на 11 июля ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов. В частности, от 9 иностранных государств - 56 человек, от 13 международных организаций - 699 человек.

Высота всех сложенных бюллетеней сопоставима с высотой Килиманджаро (Фото)

Напомним, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.

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Наблюдатели, ЦИК, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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