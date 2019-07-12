Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 157 иностранных наблюдателей

Новости Украины: ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия в среду зарегистрировала 157 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

По сообщению отдела ЦИК по связям со СМИ, в частности, один официальный наблюдатель зарегистрирован от Словацкой Республики, 4 - от Японии, 27 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 125 - от международной неправительственной организации "CANADEM".

Всего по состоянию на 11 июля ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов. В частности, от 9 иностранных государств - 56 человек, от 13 международных организаций - 699 человек.

Напомним, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.