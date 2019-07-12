СБУ запретила Савченко вьехать на оккупированные территории

Новости Украины: СБУ не пустила Надежду Савченко на оккупированные территории с целью предвыборной агитации.

Служба безопасности не разрешила народному депутату Надежде Савченко пересечь "линию разграничения" на Донбассе.

Об этом написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов" - прокомментировал Тука.

Напомним, Савченко собиралась ехать на оккупированную территорию Донецкой области и агитировать за свою партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Чтобы попасть в ОРДО, нардеп должна была получить два пропуска. Один, в штабе операции Объединенных сил, она уже получила. Второй пропуск должна была выдать СБУ. Предоставить такой пропуск Служба Безопасности отказалась.