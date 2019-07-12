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Пятница, 12.07.2019
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У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов

У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
15:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте изучит возможность уменьшения количества народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию об уменьшении количества народных депутатов в Верховной Раде заявил, что Комиссия по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте изучит эту возможность.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, президент Украины ответил на электронную петицию № 22/053544-эп "Уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины до 100 человек", размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины 22.05.2019, которую подписали 25 932 человека.

Зеленский отметил, что, согласно части первой статьи 76 Конституции Украины, конституционный состав ВР составляет 450 народных депутатов.

По словам президента, установленный Конституцией состав Верховной Рады обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет Украины, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента и пр.

"Принимая во внимание сказанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода", - заявил глава государства.

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Зеленский напомнил, что указом президента Украины от 21 июня 2019 года № 421 образована Комиссия по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, приоритетными направлениями работы которой определены, в частности, подготовка и представление главе государства предложений по внесению изменений в Основной закон Украины .

"Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады Украины связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", - резюмировал он.

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Верховная Рада, Нардепы, Петиция, Владимир Зеленский.
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