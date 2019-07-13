Тимошенко: Клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть

Новости Украины: По мнению Тимошенко, "Ощадбанк" нагло приватизируют прямо на глазах народа и нового президента

Лидер ВО "Батькивщина" нардеп Юлия Тимошенко заявила о подготовке "фактической приватизации "Ощадбанка".

"Сегодня мы видим, как клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть. И если президент Зеленский не сможет изменить кредитно-финансовую политику государства, не изменит руководство Нацбанка, которое 5 лет помогало извлекать деньги из карманов украинцев и уничтожать "средний класс", это означает, что старая система его победила", – заявила Тимошенко в прямом эфире телеканала NewsOne в субботу.

Лидер "Батькивщины" возмутились тем, что политической неопределенностью и предвыборным хаосом представители старой власти пользуются для того, чтобы "растянуть остатки государственного имущества и национального достояния".

В качестве примера она привела решение правительства, которое фактически готовит приватизацию "Ощадбанка".

"Это ничто иное, как отбор ключевой стратегической собственности Украины. И это происходит на глазах у нас и нового президента. За спиной у народа государственный банк нагло переписывается в частное акционерное общество. По таким сделкам обычно идет продажа акций и, похоже, к этому "Ощадбанк" уже подготовили", – сказала лидер ВО "Батькивщина".

Она напомнила, что речь идет о системном банке, ответственным за сохранение сбережений миллионов украинцев.

"Это вопрос чрезвычайной важности, речь идет о безопасности граждан и всей страны, а на него почти не обращают внимания", – подчеркнула нардеп.