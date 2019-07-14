Гройсман о сокращении министерств: Буду предлагать это на следующую каденцию

Новости Украины: Гройсман предлагает сократить до 12 министров уже следующий Кабмин.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает оптимизировать количество министерств в следующей каденции правительства и сократить их до 12.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", сообщает Правительственный портал.

"Максимум 12 чиновников - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию", - сказал Гройсман.

Как известно, сейчас количество членов правительства составляет 25 человек, включая главу правительства и 6 вице-премьер-министров.