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Пять лет катастрофе MH17: результаты расследования Украины
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Пять лет катастрофе MH17: результаты расследования Украины

Пять лет катастрофе MH17: результаты расследования Украины
11:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украина все эти годы в составе следственной группы МССГ ведет расследования причин и последствий крушения пассажирского боинга рейса MH17.

Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook подытожила проведенную работу по расследованию катастрофы рейса MH17 под Донецком, сообщает УНН.

"Главным следственным управлением СБ Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины о сбивания 17.07.2014 пассажирского самолета „Боинг 777" (рейс MH-17) авиакомпании „Малазийские авиалинии", что привело к гибели 298 человек", — указано в сообщении.

7 августа 2014 года Генеральной прокуратурой Украины было подписано четырехстороннее соглашение о создании международной совместной следственной группы (МССГ) по расследованию данного преступления Украине, Нидерландами, Бельгией и Австралией, в которой в качестве страны-участника было позже включено Малайзию.

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В СБУ также отметили, что: "В Киеве, в здании ГПУ, создан и работает офис, в котором следователи СБУ в сотрудничестве с правоохранителями из других стран проводят расследования данного преступления. За пять лет следствия СБУ передала в МССГ огромный массив доказательных материалов, которые позволяют воспроизвести обстоятельства совершения преступления и установить лиц, причастных к этому террористическому акту".

В настоящее время следствием установлено:

  • точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СВУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "БУК" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину;
  • осуществлении запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг 777-200 9M-MRD" и место старта данной ракеты;
  • время и маршрут, по которому СВУ ЗРК "БУК" была вывезена в Российской Федерации;
  • более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м с территории России в временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охраны и вывода на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

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19 июня 2019 года в Нидерландах состоялся совместный брифинг членов МССГ — представителей указанных пяти стран, во время которого сообщено о привлечении к уголовной ответственности за совершение данного преступления четырех человек — трех граждан РФ (Гиркин И.В., Дубинский С.М., Пулатов А.Ю.) и одного гражданина Украины (Харченко Л.В.) и сообщено о передаче уголовного производства в отношении этих лиц в суд, который начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.

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"Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", — добавили в ведомстве.

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СБУ, Донбасс, Катастрофа, MH17, ООС.
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