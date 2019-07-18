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Четверг, 18.07.2019
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Волкер: Путин использует захваченных моряков для давления на Зеленского

Волкер: Путин использует захваченных моряков для давления на Зеленского
03:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Волкер считает, что продолжение ареста морякам - попытка Кремля давить на Зеленского накануне выборов.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продолжение ареста украинским морякам, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей является попыткой Кремля давить на президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, передает "Голос Америки".

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент (РФ Владимир – Ред.) Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", - сказал Волкер.

Он также выразил сомнение, что такой шаг сработает.

"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", - сказал Волкер.

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Напомним, Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут получить паспорта РФ в упрощенном порядке.

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Владимир Зеленский, Курт Волкер, Захваченные моряки, Паспортизация Донбасса.
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