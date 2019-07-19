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Экс-посол США прокомментировал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Экс-посол США прокомментировал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Пайфер объяснил абсурдность слов Путина о возобновлении отношений Украины и РФ.

Трудно восстановить украинско-российские отношения, если РФ оккупирует часть территории Украины и применяет против нее военную силу, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

Об этом Пайфер написал в Twitter.

"Путин говорит, что Россия "будет поддерживать любые политические силы в Украине, если они движутся в направлении возобновления полноценных двусторонних отношений". Сложновато, знаете, восстановить полноценные отношения, когда Россия оккупирует часть Украины и применяет против нее военную силу", - заметил экс-посол.

Разумков сомневается в эффективности Медведчука в качестве переговорщика

Как сообщалось ранее, 18 июля Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком в очередной раз заявил, что мир на Донбассе возможен только через прямые переговоры украинских властей с представителями ОРДЛО.

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США, Россия, Владимир Путин, Стивен Пайфер.
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