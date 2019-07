Экс-посол США прокомментировал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Трудно восстановить украинско-российские отношения, если РФ оккупирует часть территории Украины и применяет против нее военную силу, считает экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

Об этом Пайфер написал в Twitter.

"Путин говорит, что Россия "будет поддерживать любые политические силы в Украине, если они движутся в направлении возобновления полноценных двусторонних отношений". Сложновато, знаете, восстановить полноценные отношения, когда Россия оккупирует часть Украины и применяет против нее военную силу", - заметил экс-посол.

#Putin says #Russia will support "any political forces in #Ukraine if they will move towards the restoration of full-fledged bilateral relations." Kind of difficult to restore full-fledged relations when Russia occupies part of Ukraine and uses military force against it.

— Steven Pifer (@steven_pifer) 18 июля 2019 г.