Выборы в Верховную Рауду Украины
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Кучма: Сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься

Кучма: Сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Кучма рассказал, за кого он голосовал на внеочередных парламентских выборах.

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что на внеочередных парламентских выборах он отдал свой голос за новые силы, и выразил надежду, что страна получит шанс на перезапуск.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали во время избирательной кампании", - сказал Кучма журналистам после голосования.

По его словам, на эти выборы население идет с надеждой, что "новая власть придет с новой программой конкретных действий без пустых обещаний".

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Напомним, на избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков, завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Верховная Рада, Леонид Кучма, Парламентские выборы 2019.
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