Выборы в Верховную Рауду Украины
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Парубий назвал примерные сроки первого заседания новой Рады

Парубий назвал примерные сроки первого заседания новой Рады
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий поделился мыслями о сроках работы нового парламента.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце августа - начале сентября.

Об этом он сказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве, сообщает корреспондент.

"Конец августа - начало сентября - ориентировочная дата, когда рабочая группа может принять решение проводить первое заседание. Аппарат ВРУ готов к активной эффективной работе, и я немедленно организую все необходимые подготовительные работы, чтобы первое заседание состоялось поскорее", - сказал он.

Парубий заверил, что созовет первую рабочую группу по подготовке заседания новоизбранного парламента сразу после официального установления результатов внеочередных выборов.

СМИ: Парубий пришел голосовать без паспорта

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, должен созвать первую рабочую группу. Я ее безотлагательно созову. После того, как будут опубликованы данные по выборам и по пропорциональной системе, и по мажоритарной системе, должны быть созданы три рабочие группы - по формированию комитетов, по рассадке в зале и по обеспечению депутатов ", - отметил Парубий.

Он также выразил надежду, что вновь избранные депутаты прислушаются к его предложениям по формированию комитетов, в частности, о создании комитета по вопросам парламентской реформы.

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В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте. Результаты голосования и экзит-полы также будут доступны на нашем сайте после 18:00.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Парламентские выборы 2019.
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